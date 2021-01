Eine Person verletzt

Auto landet bei Unfall an Hagener Kreuzung auf Dach

11.01.2021, 07:32 Uhr | t-online

Ein Pkw liegt nach einem Unfall in Hagen auf dem Dach: Weil die Fahrerin des Wagens einem anderen Auto die Vorfahrt genommen haben soll, ist es am Samstag in der Innenstadt zu dem Unfall gekommen. (Quelle: Polizei Hagen)

Weil sie einem anderen Auto die Vorfahrt genommen haben soll, ist eine Opelfahrerin in Hagen mit einem anderen Auto kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen und landete auf dem Dach.

In der Innenstadt von Hagen ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Wie die Polizei am Montag berichtete, war eine 20-jährige Fahrerin auf der Bergstraße in Richtung Bergischer Ring unterwegs und wollte in Richtung Allgemeines Krankenhaus abbiegen.



Im Kreuzungsbereich Bergstraße / Bergischer Ring soll sie dann die Vorfahrt einer 22-jährigen Autofahrerin ignoriert habe. Die beiden Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Dabei wurde der Opel der 20-Jährigen herumgeschleudert und landete auf dem Dach.

Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Autos mussten abschleppt werden. Der Schaden belief sich laut Polizei auf rund 7.000 Euro.