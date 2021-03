Schwerer Unfall

14-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

22.03.2021, 17:37 Uhr | dpa

Feuerwehrleute stehen an einer Unfallstelle: Auf der Flucht vor der Polizei hat der Junge einen schweren Unfall verursacht. (Quelle: Polizei Hagen/dpa)

Mit einem Leihwagen ist ein 14-Jähriger vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei hat er einen Unfall verursacht, bei dem er selbst und eine Frau schwer verletzt wurden.

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat sich in Hagen mit einem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und einen schweren Unfall verursacht. Wegen eines Verkehrsverstoßes habe eine Polizeistreife am Montag den Fahrer kontrollieren wollen. Er habe nicht auf die Anhaltezeichen reagiert, sondern eine rote Ampel überfahren und sei mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt geflüchtet. Mehrfach habe er die Fahrstreifen gewechselt und sei so kurz aus dem Blickfeld der verfolgenden Beamten geraten, teilte die Polizei mit.

Eine Zeugin beobachte den Raser, der kurz darauf mit einem entgegenkommenden Fahrzeug einer 44-jährigen Frau zusammenstieß. Der Jugendliche flüchtete zunächst zu Fuß, wurde laut Polizei bei einer Fahndung gefasst und vorläufig festgenommen. Die 44-Jährige wurde schwer verletzt. Der 14-jährige Unfallverursacher sei ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden, heißt es weiter. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handle es sich bei dem Fluchtauto um einen Leihwagen. Nähere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein.