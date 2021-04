Körperverletzung

Polizei schlichtet Streit um das korrekte Tragen einer Maske

06.04.2021, 13:06 Uhr | dpa

Das Tragen von Masken zum Schutz vor dem Coronavirus ist eine alltägliche Handlung. Zwischen einer Frau und einem Mann in Hagen kam es jedoch deswegen zu einem Streit. Die Polizei musste eingreifen.

Bei einem Streit um das korrekte Tragen einer Corona-Schutzmaske ist in Hagen eine Frau leicht verletzt worden. In der Warteschlange vor einem Geschäft seien am vergangenen Samstag eine 38-Jährige und ein Mann (52) aneinandergeraten und handgreiflich geworden, teilte die Polizei am Dienstag mit.



Der Hagener habe die Frau mehrfach aufgefordert, ihren Mund-Nasen-Schutz richtig zu tragen, weil dieser beim Sprechen immer verrutscht sei. Als der 52-Jährige die Frau mit dem Handy fotografierte, sei die Auseinandersetzung eskaliert, hieß es.



Dabei wurde die 38-Jährige leicht verletzt, das Handy ihrer Tochter (16) ging zu Bruch. Herbeigerufene Polizeibeamte leiteten Verfahren wegen Körperverletzung gegen beide Personen ein.