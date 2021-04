Auch Drogen im Spiel

Betrunkener fährt in Hagen mit Pkw – Beifahrer beleidigen Polizei

12.04.2021, 10:21 Uhr | t-online

Eine Verkehrskontrolle der Polizei (Symbolbild): In Hagen haben zwei Männer Polizeibeamte beleidigt. (Quelle: Jochen Tack/imago images)

Bei einer Verkehrskontrolle in Hagen hat die Polizei einen Mann gestoppt, der unter Alkoholeinfluss und Drogen mit seinem Auto unterwegs war. Seine Beifahrer musste er beruhigen.

In Altenhagen haben am Sonntagabend zwei Mitfahrer eines alkoholisierten und unter Drogen stehenden Mannes Polizisten bei einer Kontrolle massiv beleidigt. Der Pkw des 39-jährigen Fahrers wurde gegen 20.40 Uhr in der Friedensstraße angehalten, weil er zu schnell durch einen verkehrsberuhigten Bereich fuhr.

Die Polizei stellte einen Alkoholwert von 0,4 Promille und Rückstände von Drogen im Körper des Fahrers fest. Er hatte darüber hinaus keinen Führerschein und hatte Marihuana in der Jackentasche. Seine Mitfahrer, zwei 30- und 47-jährige Hagener, mischten sich in die Kontrolle ein. Sie beleidigten die Beamten massiv. Der 39-Jährige versuchte, die beiden Männer zu beruhigen. Laut Polizei gingen sie danach weg. Sie erhielten eine Anzeige wegen Beleidigung.

Der Fahrer muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.