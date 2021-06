Nach vier Monaten

100.000 Impfungen im Hagener Impfzentrum verabreicht

01.06.2021, 19:07 Uhr | t-online

Seit Februar wird in der Stadthalle Hagen gegen Corona geimpft. Nun ist eine wichtige Marke geknackt worden. Das Impfteam hat die 100.000. Impfung vor Ort verabreicht.

Der Hagener Klaus Behnke hat am Dienstag die 100.000. Corona-Impfung in der umfunktionierten Stadthalle erhalten. Genau vier Monate nachdem am Standort mit den Impfungen begonnen wurde, teilte die Stadt mit.

Klaus Behnke (2.v.l.) wird von den Verantwortlichen im Impfzentrum in Empfang genommen: Er hat die 100.000. Impfung in der umfunktionierten Stadthalle bekommen. (Quelle: Sabine Hartl/Stadthalle Hagen)

"Dass die 100.000. Impfung ausgerechnet auf den heutigen Tag fällt, ist für alle Beteiligten natürlich ein besonderes Gefühl", sagte Dr. Anjali Scholten, Leiterin des Hagener Gesundheitsamtes. Gemeinsam mit dem organisatorischen Leiter des Impfzentrums, Lars Stein, und dem Prokurist der Stadthalle, Volker Wolf, gratulierte sie dem Jubiläums-Impfling nach dem erfolgreichen Pieks. Es war Behnkes zweite Dosis.

"Jede Impfung ist ein weiterer Fortschritt in der Eindämmung der Pandemie", zitiert die Mitteilung Scholten weiter. Unterdessen liegt Hagen weiterhin an der Corona-Spitze in Nordrhein-Westfalen. Nirgendwo sonst ist die Sieben-Tage-Inzidenz so hoch wie hier. Das Robert Koch-Institut meldete für die Stadt am Dienstag einen Wert von 85,3. Im deutschlandweiten Ranking ist Hagen somit auf Kreisebene auf Platz Sieben.