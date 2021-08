GTI fliegt auf Gegenfahrbahn

Sechs Verletzte nach illegalem Autorennen

01.08.2021, 12:03 Uhr | t-online

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 46 ist ein Trümmerfeld zurück geblieben. Mehrere Personen wurden verletzt. Bei der Unfallaufnahme kam es zu einer überraschenden Wende.

Bei einem Unfall im Autobahnkreuz Hagen auf der Autobahn 46 sind am frühen Sonntagmorgen sechs Menschen verletzt worden. Gegen 4 Uhr morgens verlor der Fahrer eines VW GTI die Kontrolle über seinen Wagen und krachte ungebremst in eine Leitplanke.

Das vollbesetzte Fahrzeug flog dann über alle Fahrspuren und über die Mittelleitplanke der Autobahn auf die Gegenfahrbahn. Durch den Aufprall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug geschleudert. Vier Insassen wurden schwer verletzt, eine Person erlitt leichte Verletzungen. Bei einer Person ist Lebensgefahr noch nicht auszuschließen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften kümmerte sich um die Verletzten und die Trümmerteile, die auf der gesamten Strecke verteilt waren. Die Autobahn musste für einige Stunden gesperrt werden.



Illegales Straßenrennen

Während der Unfallaufnahme nahm der Fall eine überraschende Wendung: Was für die Beamten zunächst nach einem Alleinunfall aussah, entpuppte sich als Folge eines illegalen Rennens. Ein Mann gab an der Unfallstelle an, an dem Rennen beteiligt gewesen zu sein.



Er sei Beifahrer in einem Audi R8 gewesen, erklärte der Mann. Nach dem Unfall seien sie geflüchtet. Als ihn der Fahrer des Wagens abgesetzt hatte, sei er selbstständig zur Unfallstelle zurückgekehrt. Er stand unter Schock und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem flüchtigen Autofahrer.