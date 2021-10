Hagen

Mann mit Hammer auf Kopf geschlagen und mit Messer verletzt

25.10.2021, 14:59 Uhr | dpa

Ein 32 Jahre alter Mann ist auf einem Schulhof in Hagen von einer Männergruppe mit einem Hammer und einem Messer schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, berichtete die Polizei am Montag. Der Passant wurde demnach am Sonntag "ohne ersichtlichen Grund" von fünf bis sechs Männern angehalten und geschubst, als er über den Schulhof ging. Einer habe ihm mit dem Hammer auf dem Kopf geschlagen, dann stach ein anderer mit einem großen Messer in die Hand des 32-Jährigen. Im Anschluss flüchtete die Gruppe. Die Polizei bat am Montag um Zeugenhinweise.