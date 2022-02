Hagen

Towers-Profis DiLeo und Christen ins DBB-Team berufen

22.02.2022, 20:00 Uhr | dpa

Max DiLeo und Robin Christen vom Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers stehen vor ihrem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Die beiden Profis wurden wie ihr Teamkollege Justus Hollatz von Bundestrainer Gordon Herbert für das WM-Qualifikationsspiel der DBB-Auswahl am Freitag (13.30 Uhr) gegen Israel in Tel Aviv nominiert. Das Rückspiel findet am kommenden Montag (19.30 Uhr) in Heidelberg statt. Insgesamt umfasst der Kader 13 Akteure.