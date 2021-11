Mann in Hamburg leicht verletzt

Autofahrer wird zweimal beschossen – Täter flüchtet

25.11.2021, 08:23 Uhr | dpa, pb

Rätselhafter Vorfall im Nordosten Hamburgs: Dort wurde am Abend ein Autofahrer beschossen – dem Angreifer gelang die Flucht. Offenbar kannten sich die beiden Männer.

In Hamburg-Wandsbek ist am späten Mittwochabend ein Autofahrer beschossen worden. Gegen kurz nach 21 Uhr habe der Mann in seinem Auto in der Kelloggstraße gesessen, als ein Unbekannter zweimal in Richtung seines Kopfes mit einer Gaspistole geschossen habe.



Anschließend sei der Unbekannte mit seinem eigenen Pkw geflüchtet, berichten mehrere Medien und ein Reporter vor Ort. Das Opfer, auf das aus nächster Nähe geschossen worden sein soll, erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen, kam den Berichten zufolge in ein Krankenhaus.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge kannten sich die beiden Männer. Die Suche nach dem Angreifer mit einem guten Dutzend Streifenwagen blieb zunächst erfolglos.