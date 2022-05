Hamburger Judo-Team mit drittem Sieg in Serie

Das Hamburger Judo-Team hat auch seinen dritten Kampf in der Nordgruppe der Bundesliga erfolgreich beendet. Nach den klaren Auftakterfolgen gegen Remscheid und beim TSV Hertha Walheim mussten die Hanseaten beim 8:6 über den UJKC Potsdam allerdings lange um den erneuten Triumph bangen. Erst im 14. und damit letzten Duell in der Wandsbeker Sporthalle am Samstag konnte Strahinja Buncic (bis 66 Kilogramm) den Erfolg für seine Mannschaft perfekt machen, die damit weiter ungeschlagen die Tabelle anführt.