Besucherrekord bei Digitalmesse OMR

Hollywood-Prominenz, Mittagspausen mit musikalischen Größen und ganz viel Wissen und Kompetenz rund um Digital-Business: Das Branchen-Festival OMR in Hamburg ist am Mittwoch mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Die Digitalmesse hatte mehr als 70.000 Besucher angelockt und war damit ausverkauft. Ein Grund dafür waren sicherlich auch die prominenten Redner und Musiker auf den Bühnen des Festivals. So waren am Mittwochnachmittag der US-Schauspieler Ashton Kutcher und Star-Regisseur Quentin Tarantino und über die gesamten zwei Tage viele namhafte Entscheider von großen und wichtigen Unternehmen zu Gast. Auf der Bühne unterhielten zudem Das Bo, Deichkind, Oli. P, Rin, Marteria und Sido.