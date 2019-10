Hannover

E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

20.10.2019, 11:27 Uhr | dpa

Ein 42 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat sich bei einem Sturz in Hannover schwer verletzt. Der vermutlich betrunkene Mann war in der Nacht zum Samstag auf einem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als er gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel stieß und auf die Straße fiel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Feststellung des Alkoholwerts wurde ihm eine Blutprobe entnommen.