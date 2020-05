Hannover

Zwei 96-Spieler trainieren individuell: Sonntag ins Hotel

16.05.2020, 16:06 Uhr | dpa

Die beiden Abwehrspieler Sebastian Jung und Felipe von Hannover 96 können in den kommenden Trainingstagen nicht mit den anderen Profis des Fußball-Zweitligisten üben. Bei beiden habe die Muskulatur auf die gesteigerte Belastung nach der coronavirusbedingten Trainingspause reagiert, wie die Niedersachsen am Samstag mitteilten. "Sie werden jeweils vorerst ein individuelles Programm absolvieren, um dann schnellstmöglich wieder in den Mannschaftstrainingsbetrieb integriert werden zu können."

Hannover hätte eigentlich an diesem Sonntag sein erstes Spiel nach der Saison-Unterbrechung gegen Dynamo Dresden bestreiten sollen. Nach zwei Coronavirus-Fällen bei den Sachsen kann die Partie aber nicht stattfinden. Der Wiederbeginn soll für 96 nun am kommenden Samstag mit der Partie beim VfL Osnabrück erfolgen. Zur Vorbereitung auf das Spiel will sich Hannover an diesem Sonntag ins Quarantäne-Hotel in unmittelbarer Nähe des Stadion- und Trainingsgeländes begeben.