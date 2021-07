Streit eskaliert

Mann verletzt 40-Jährigen mit Stichwaffe lebensbedrohlich

21.07.2021, 12:23 Uhr | dpa, t-online, ads

Bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft nahe Hannover ist ein 40-Jähriger durch eine Stichwaffe lebensgefährlich verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Einem 30-Jährigen wird die versuchte Tötung eines Mitbewohners vorgeworfen. Er hatte bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnungslosenheim seinem Mitstreiter lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt, so Polizei und Staatsanwaltschaft.

Am Dienstagabend ist in einem Wohnungslosenheim in Letter ein Streit eskaliert: Dabei stach ein 30 Jahre alter Mann zu und verletzte einen 40-Jährigen lebensgefährlich, wie die Polizei Hannover mitteilte. Ein Zeuge und der Verletzte flohen aus dem Haus und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter "widerstandslos" in seinem Zimmer festnehmen.

Durch eine Not-Operation konnte dem Schwerverletzten das Leben gerettet werden – er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Polizeiangaben zufolge waren die beiden Streithähne wohnhaft in der Obdachlosenunterkunft in der Lange-Feld-Straße. Die Ursache für die Auseinandersetzung sei nach wie vor unklar. Zunächst sprach die Kriminalpolizei von Vorwürfen der gefährlichen Körperverletzung, nun werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.