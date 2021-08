Unfall in Hannover

Mann stürzt mit E-Scooter – schwere Kopfverletzung

12.08.2021, 15:51 Uhr | t-online

Bei der Fahrt mit einem E-Scooter hat ein Mann in Hannover die Kontrolle verloren. Er stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Die Fahrt hatte für ihn auch noch weitere Folgen.

Schwerer Unfall in Hannover: Nach einem Sturz mit einem E-Scooter ist ein Mann mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht werden. Er hatte laut Polizei am Mittwoch gegen 22:50 Uhr die Kontrolle über den Roller verloren, als er auf dem Altenbekener Damm unterwegs war.

Laut Zeugenaussagen soll der 34-Jährige zuvor zweimal bei der Fahrt gegen den Bordstein gefahren sein. Dann fiel er über den Lenker des Mietrollers. Er zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Ein alarmierter Notarzt diagnostizierte außerdem ein Schädel-Hirn-Trauma.



Da der Unfallfahrer wirkte betrunken auf die Beamten. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.