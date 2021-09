Hannover

Zoo Hannover will sich für Giraffenschutz einsetzen

10.09.2021, 05:22 Uhr | dpa

Der Zoo Hannover will sich stärker für den Schutz von Giraffen einsetzen. Seit Mitte der 1980er Jahren sei der Bestand der langhalsigen Pflanzenfresser um rund 40 Prozent zurückgegangen, teilte der Zoo mit. Er startet jetzt eine Zusammenarbeit mit der Naturschutzorganisation WWF Deutschland, die heute (11.30 Uhr) vorgestellt werden soll.

Die Artenschutz-Kooperation soll sowohl Giraffen in Kenia als auch in Hannover zugute kommen. Der Zoo, in dem Rothschild-Giraffen leben, kündigte an, wieder in die Zucht einzusteigen. Mittlerweile gibt es in Afrika Experten zufolge weit weniger Giraffen als Elefanten. Die eleganten Tiere sind unter anderem durch die Jagd bedroht.