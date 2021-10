Mit Haarspray Stichflamme erzeugt

Jugendlicher versucht Frau in Hannover anzuzünden

18.10.2021, 08:27 Uhr | t-online, dpa

Eine Polizeistreife (Archivbild): In Hannover hat ein Jugendlicher versucht eine junge Frau anzuzünden. (Quelle: Sabine Gudath/imago images)

Mit einer Haarspraydose und einem Feuerzeug erzeugte ein Jugendlicher eine Stichflamme, er verfehlte eine 18-Jährige nur knapp. Bereits zwei Tage zuvor war es in Hannover zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

Ein 15-Jähriger hat in Hannover versucht eine junge Frau mit einer Stichflamme zu treffen. In der Nacht zum Sonntag ist der Teenager offenbar mit einer Spraydose und einem Feuerzeug auf dem Platz am Küchengarten auf die 18-Jährige zugegangen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Beamten erzeugte der Tatverdächtige eine Stichflamme in Richtung der jungen Frau, verfehlte diese aber knapp.



Die 18-Jährige blieb unverletzt. Der Heranwachsende versuchte zu fliehen, wurde jedoch wenig später von den Einsatzkräften aufgefunden und schließlich in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht weitere Zeugen zu diesem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Hannover-Limmer unter 0511 109-3920 entgegen.

Jugendlicher versucht in Hannover Frau anzuzünden: Weiterer Vorfall

Bereits am späten Freitagabend hatte ein 16-Jähriger zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren am Küchengarten mit einem Pfefferspray leicht verletzt. Laut Polizeiangaben ging dem Reizgas-Angriff ein Wortgefecht zwischen dem Jugendlichen und den beiden Männern voraus.



Der Angreifer floh zunächst unerkannt, fiel jedoch wenig später bei einer weiteren Auseinandersetzung ebenfalls am Küchengarten erneut auf. Gemeinsam mit zwei Begleitern schlug er einem 27-Jährigen mehrfach ins Gesicht.



Weil die beiden ersten Opfer eine gute Personenbeschreibung lieferten, sei der 16-Jährige als mutmaßlicher Täter bei der gefährlichen Körperverletzung mit dem Reizgas identifiziert worden, hieß es.