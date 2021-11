Gemeinsame Aktion

Tickets für Heimspiel von Hannover 96 für Corona-Impfung

23.11.2021, 12:37 Uhr | dpa, EP, t-online

Um weiter steigende Corona-Infektionszahlen zu verhindern, will die Region Hannover mehr Menschen zu Erstimpfungen bewegen und setzt dafür künftig auch auf Belohnungen. Hannover 96 will die Stadt dabei unterstützen.

Als Anreiz für Bürger, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sponsert der Verein Hannover 96 1.000 Freikarten für ein Heimpspiel. In einer gemeinsamen Aktion mit der Region Hannover soll so die Impfkampagne gefördert werden.

Auch Eintrittskarten des Handballbundesligisten TSV Hannover-Burgdorf sollen unter den Impfwilligen verlost werden. Das teilte die Region Hannover schon am Freitag nach einem vorangegangenen Impfgipfel mit Ärzte- und Klinik-Vertretern mit. Die Region Hannover will nun mit weiteren Institutionen Gespräche aufnehmen. Dann könnten auch Tickets für Kino- oder Zoobesuche, Fitnessstudios, Schwimmhallen sowie Schnupperkurse in Sportvereinen Teil der Kampagne werden.

Zwei Tickets pro Impfung

96-Geschäftsführer Martin Kindfreut sich über die Aktion: "Als die Region Hannover und Herr Krach mit der Idee auf uns zukamen, war ich sofort begeistert. Wenn wir mit Hannover 96 einen Anreiz schaffen können, bei der Impf-Offensive zu helfen, dann tun wir das gerne und mit Überzeugung."

Und so funktioniert es: Wer sich am Dienstag für eine Corona-Impfung entscheidet, kann mit seinem Impfpass in den Hannover-96-Fanshop kommen und sich dann ab dem 29. November jeweils zwei kostenlose Tickets für das Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 23. Januar abholen. Dabei ist egal, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung handelt.