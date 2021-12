Von Staatsanwaltschaft gesucht

Mann trägt keine Maske – und muss in Haft

28.12.2021, 10:16 Uhr | t-online, fas

Zwei Polizisten kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflich am Bahnhof (Archivbild): Die fehlende Maske wurde einem 24-Jährigen zum Verhängnis. (Quelle: Hartenfelser/imago images)

In Hannover ist der Polizei ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen. Auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden waren die Beamten allein aus dem Grund, weil er im Bahnhof keine Maske getragen hatte.

Hätte er eine Maske getragen, wäre er wohl noch auf freiem Fuß: Die Bundespolizei in Hannover hat einen per Haftbefehl gesuchten Mann gefasst. Wie die Beamten am Montag mitteilten, sei der 24-Jährige aufgefallen, weil im Bahnhof er ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs war.

Bei der Überprüfung des Mannes sei schließlich aufgefallen, dass er der Polizei kein Unbekannter war: Der in Magdeburg gemeldete Mann sei von der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg per Haftbefehl gesucht worden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Mit einer Zahlung von 600 Euro hätte der 24-Jährige der Haft entgehen können – diese habe er jedoch nicht aufbringen können. Deshalb muss der Mann nun für 25 Tage ins Gefängnis.