Vierbeiner über Bord

Polizei findet von Boot gefallenen Welpen an Land

06.01.2022, 20:09 Uhr | dpa, ads

Ungewöhnlicher Einsatz für die Wasserschutzpolizei in Hannover: Sie rückte aus, um einen von Board gefallenen Schäferhund-Welpen zu retten – und fand ihn an Land.

Die Beamten der Wasserschutzpolizei haben am Mittwoch einen in den Mittellandkanal gefallenen Schäferhund nach eigenen Angaben wohlbehalten seinen Besitzern auf ein Binnenschiff zurückgebracht.

Das erst sieben Monate alte Tier war offensichtlich beim Spielen ins Wasser abgerutscht, wie es am Donnerstag hieß. Die Wasserschutzpolizei rückte also aus, um den Welpen zu suchen – und entdeckte ihn über eine Stunde nach dem Sturz am Ufer: "Er tollte zwischen Joggern und anderen Hundebesitzern mit ihren Tieren umher", berichtete die Polizei.

Die Wasserschutzpolizei verließ also ihr normales Territorium und konnte den belgischen Schäferhund mithilfe einer Hundebesitzerin anleinen. Knapp fünf Kilometer weit fuhren die Beamten den kleinen Hund von Groß Buchholz zu seinem zu Hause auf einem Binnenschiff, wo seine Familie auf ihn wartete.