Reizgas-Angriff im Treppenhaus – 14 Verletzte

18.01.2022, 18:35 Uhr | dpa

Rettungsdienst und Polizei in Hannover (Symbolfoto): In einer Schule wurden am Morgen 14 Schüler verletzt. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)