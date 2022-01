Hannover

Corona-Fall im privaten Umfeld: Hannover 96 ohne Franke

23.01.2022, 13:25 Uhr | dpa

Wegen eines Corona-Falls in seinem privaten Umfeld verzichtet Fußball-Zweitligist Hannover 96 am Sonntag beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden kurzfristig auf Abwehrspieler Marcel Franke. Der 28-Jährige sei "vorsorglich von der Mannschaft isoliert worden", teilten die 96er eine Stunde vor dem Anpfiff (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) via Twitter mit. ""Franky" ist geboostert, es geht ihm gut."