Hannover

Im Winter mehr Arbeitslose in Bremen

01.02.2022, 10:21 Uhr | dpa

Die Zahl der Arbeitslosen im Bundesland Bremen ist im Januar saisonbedingt gestiegen. 37.542 Menschen waren arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 3,7 Prozent mehr als im Dezember. Den im Winter üblichen Anstieg nannte die Agentur einen saisonalen Effekt, da in Außenberufen nicht oder nur eingeschränkt gearbeitet werden könne. Die Arbeitslosenquote für das kleinste Bundesland stieg im von 9,9 Prozent auf 10,3 Prozent.

Im Vergleich zum Januar vor einem Jahr ging die Zahl der Arbeitslosen indes um gut ein Zehntel zurück. Damals hatte noch die zweite Corona-Welle den Arbeitsmarkt stark belastet. Die wirtschaftliche Erholung zeige sich auch an den offenen Stellen, von denen es um 50 Prozent mehr gebe als im Januar 2021, berichtete die Agentur.

Derzeit zeige sich die Pandemie vor allem steigenden Anzeigen zu Kurzarbeit. Im Januar meldeten in Bremen rund 240 Betriebe für 5900 Personen Kurzarbeit an, meist Betriebe in Gastronomie und Einzelhandel. Der Höhepunkt dieses Anstiegs wird für Februar und März erwartet.