Hannover

Nach starker Partie: Hannover 96 holt Unentschieden

13.02.2022, 15:37 Uhr | dpa

Trotz einer starken Leistung hat es für Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga nur zu einem 2:2 (1:1)-Unentschieden gegen den bisherigen Tabellenführer Darmstadt 98 gereicht. Bei der Rückkehr von 3800 Zuschauern in die HDI Arena begann die Partie für die starken Niedersachsen am Sonntag unglücklich. Nach einem Eckball unterlief Sebastian Stolze ein Eigentor zum 0:1 (18.). Der 27 Jahre alte Pechvogel war erst kurz vor dem Anpfiff durch eine Verletzung seines Teamkollegen Sebastian Ernst beim Aufwärmen überhaupt erst in die Aufstellung gerutscht.

Doch nach einem Pass von Sebastian Kerk glich Hannover durch Cedric Teuchert in der 35. Minute aus und ging kurz nach der Pause durch Verteidiger Julian Börner sogar in Führung (50.). Darmstadts Aaron Seydel schaffte noch den Ausgleich für die "Lilien" (61.). Eine Woche nach dem 0:5-Debakel gegen den Hamburger SV verloren die Hessen dadurch die Tabellenführung. Die "Lilien" mussten zudem ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Trainer Torsten Lieberknecht antreten.