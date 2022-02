Sturmunglück in Hannover

Mann von Baum getroffen – schwer verletzt

19.02.2022, 10:05 Uhr | dpa

Rettungswagen in Hannover (Symbolbild): Der Mann wurde schwer verletzt. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

Nahe Hannover ist ein Mann von einer Baumkrone getroffen und schwer verletzt worden. Er hatte zuvor nach dem Baum sehen wollen, ob er beschädigt oder gefährdet ist.

In Lehrte bei Hannover ist ein Mann von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wollte der Mann am Freitagabend nachsehen, ob der Baum durch den Sturm beschädigt oder gefährdet ist. In diesem Moment erfasste eine Windböe den Baum und die Baumkrone stürzte herab.



Entgegen einer ersten Annahme sei der Mann aber nicht unter dem Baum eingeklemmt gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.