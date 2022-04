Hannover

A-cappella-Woche startet in Hannover

23.04.2022, 08:17 Uhr | dpa

Die Internationale A-cappella-Woche Hannover startet an diesem Samstag in der Landeshauptstadt ihre diesjährige Konzertreihe. Mit dabei sind elf Gruppen aus fünf Ländern, die nur mit ihren Stimmen und ohne die Hilfe von Instrumenten Musik machen. Bis zum 1. Mai sind insgesamt neun Konzerte an verschiedenen Orten wie der Marktkirche, dem Kuppelsaal des Congress Centrums oder dem Schloss Landestrost in Neustadt geplant. Außerdem gibt es auch ein Rahmenprogramm mit unterschiedlichen Workshops. Die A-cappella-Woche Hannover feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.