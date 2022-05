Hannover

Letzte Ukraine-Flüchtlinge verlassen Notunterkünfte an Messe

02.05.2022, 19:01 Uhr | dpa

Die letzten Ukraine-Flüchtlinge haben die Notunterkünfte in den Messehallen in der Nähe von Hannover verlassen. Die Menschen seien in Hotels, einer ehemaligen Unfallklinik oder Wohnungen verteilt worden, teilte die Stadt am Montag mit. Vor einigen Wochen wurden in zwei großen Messehallen Notunterkünfte hergerichtet. Nach Angaben eines Sprechers kamen dort mehr als 1000 Menschen unter.

"Dass es gelungen ist, die Messehallen so zügig durch andere Formen der Unterbringung zu ersetzen, bedeutet nicht, dass wir bereits über den Berg sind", betonte der Erste Stadtrat Axel von der Ohe. Er kündigte an, dass auf dem Messegelände eine Reservekapazität vorgehalten werde.