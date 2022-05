Hannover

FDP stellt Programm zur Landtagswahl vor

03.05.2022, 03:02 Uhr | dpa

Die FDP stellt am Dienstag (9.00 Uhr) in Hannover ihr Wahlprogramm zur niedersächsischen Landtagswahl im Herbst vor. Bei der Pressekonferenz werden der Spitzenkandidat Stefan Birkner sowie Generalsekretär Konstantin Kuhle erwartet. Die Liberalen hatten ihr Programm Ende März bei einem Landesparteitag beschlossen. Inhaltlich will die Partei vor allem mit den Themen Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung punkten.

So fordert die FDP etwa ein höheres Einstiegsgehalt, damit junge Lehrkräfte nach dem Studium verstärkt in Niedersachsen bleiben sowie schnelleres Internet durch flächendeckende Glasfaseranbindung bis 2025.

Birkner, der auch Landeschef ist, betonte beim Parteitag, bei der Wahl am 9. Oktober ein zweistelliges Ergebnis erzielen zu wollen. Bei der Landtagswahl 2017 kam die FDP auf 7,5 Prozent.