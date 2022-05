Zieler: Zurückhaltung bei Katar-Kritik verständlich

Fu├čball-Weltmeister und Zweitliga-Torwart Ron-Robert Zieler hat Verst├Ąndnis f├╝r die Zur├╝ckhaltung einiger Profis bei Kritik am WM-Ausrichter Katar. "Manche Spieler bekommen vielleicht nur einmal die Chance in ihrem Leben, eine WM zu spielen. Deshalb ├Ąu├čert sich der eine oder andere wahrscheinlich zur├╝ckhaltender", sagte der Torh├╝ter von Hannover 96 der Deutschen Presse-Agentur.

Aus seiner Sicht sei es "nicht die beste Entscheidung der Fifa" gewesen, das Turnier nach Katar zu vergeben. Jeder m├╝sse sich die Frage stellen, ob er an der Weltmeisterschaft teilnehmen wolle. "Die Spieler haben sich den Austragungsort ja auch nicht ausgesucht", sagte der 33-J├Ąhrige und f├╝gte hinzu: "Die M├Âglichkeit, bei einer WM dabei zu sein, ist aus sportlicher Sicht das Gr├Â├čte, was einem passieren kann."

Katar steht wegen der Menschenrechtslage und den Bedingungen f├╝r ausl├Ąndische Arbeiter in der Kritik. Zieler, der mit dem DFB-Team 2014 als dritter Torwart Weltmeister in Brasilien wurde, interessiere vor allem der sportliche Wettbewerb: "Also die deutschen Spiele werde ich mir schon anschauen, aber vermutlich mit weniger Euphorie das Turnier insgesamt verfolgen."

Nach seiner Ausleihe an den 1. FC K├Âln war Zieler 2021 nach Hannover in die 2. Bundesliga zur├╝ckgekehrt. Nach einer sportlich schwachen Saison der 96er forderte er mehr Demut im Selbstverst├Ąndnis des Vereins. Er selbst wolle noch "drei, vier, f├╝nf Jahre auf hohem Niveau" dabei sein: "Ich will noch so lange wie m├Âglich spielen, und ich glaube, dass ich noch einige sehr gute Jahre in mir habe."