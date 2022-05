Krankenkasse rechnet mit größer werdenden Pflegenotstand

Der Pflegenotstand wird sich in Niedersachsen nach ExperteneinschĂ€tzung in den kommenden Jahren deutlich verschĂ€rfen. Bis zum Jahr 2030 werde es im Land fast 650.000 PflegebedĂŒrftig geben - 200.000 mehr als 2020, berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen der Barmer Ersatzkasse. Bis zum Jahr 2050 steige die Zahl auf mehr als 800.000. Der Mangel an FachkrĂ€ften werde die Lage verschlimmern. Es mĂŒssten rasch die Weichen fĂŒr eine verlĂ€ssliche und qualitativ hochwertige Pflege gelegt werden, forderte die Barmer-LandesgeschĂ€ftsfĂŒhrerin Heike Sander laut Zeitung.