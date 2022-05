150 Lehrer wurden Opfer von Körperverletzung

Im vergangenen Jahr sind in Niedersachsen mindestens 150 Lehrerinnen und Lehrer Opfer von K├Ârperverletzung geworden. Das hat das Landeskriminalamt auf Nachfrage mitgeteilt. Demnach wurden in der Polizeilichen Kriminalstatistik 121 F├Ąlle dieser Art verzeichnet. Auf einen Fall k├Ânnen mehrere Opfer entfallen. Niedriger lagen die beiden Werte zuletzt im Jahr 2017 (130 Opfer, 105 F├Ąlle). Einen H├Âchststand hatten die Zahlen im letzten vollst├Ąndigen Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht, als 197 F├Ąlle und 230 Opfer erfasst wurden.

Der Landeschef der Bildungsgewerkschaft GEW, Stefan St├Ârmer, betonte, es m├╝sse ber├╝cksichtigt werden, dass der Unterricht im Jahr 2021 coronabedingt nicht in vollem Umfang stattfinden konnte. "Dennoch bleibt der R├╝ckgang erfreulich - auch wenn jeder verbliebene Fall einer zu viel ist", sagte St├Ârmer. "Schulsozialarbeit und andere Ma├čnahmen in den Schulen konnten aufkommender Gewalt offensichtlich entgegenwirken." Der Weg der Pr├Ąvention in den Schulen solle daher unbedingt weiter beschritten werden.