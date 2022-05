Spandauer Wasserballer vor wichtigen Heimspielen

Für die Wasserballer von Spandau 04 stehen am Wochenende zwei entscheidende Heimspiele im Kampf um die deutsche Meisterschaft an. "Es gibt keine Ausreden mehr. Wer Meister werden will, muss jetzt liefern", sagte 04-Präsident Hagen Stamm vor den Partien am Samstag (16.00 Uhr) und Sonntag (14.00 Uhr) in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg gegen Titelverteidiger Waspo Hannover.

Das erste Spiel der Finalserie im Modus Best-of-five hatten die Berliner am Mittwoch bei Waspo mit 9:12 verloren. Hannover hat nach der 1:0-Führung in der Serie mit zwei Siegen die Chance, zum dritten Mal in Folge und neunten Mal insgesamt Champion zu werden. Spandau 04 ist seit 1979 insgesamt 37 Mal Meister geworden. Gewinnen die Berliner am Wochenende ein oder zwei Spiele, wird die Finalrunde am Mittwoch in Hannover fortgesetzt.