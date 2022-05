Corona-Infektionszahlen bei Schülern sinken weiter

Niedersachsens Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler haben sich zuletzt seltener mit dem Coronavirus infiziert. In der vergangenen Woche gab es etwas mehr als 5000 Infektionen, wie das Kultusministerium in Hannover am Freitag mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch rund 3300 Infektionen mehr, vor vier Wochen noch etwa 7500 mehr.