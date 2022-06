Um auch Menschen mit BeeintrĂ€chtigung zu erreichen, ist eine Online-Version der niedersĂ€chsischen Verfassung in leichter Sprache veröffentlicht worden. "In der Verfassung sind die Grundlagen fĂŒr unser Zusammenleben in Staat und Gesellschaft festgeschrieben. Umso wichtiger ist es, dass alle - unabhĂ€ngig von Bildung und BefĂ€higung - sich dem Text nĂ€hern können", teilte LandtagsprĂ€sidentin Gabriele Andretta am Mittwoch mit.