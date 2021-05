Wachsenburggemeinde

Identität von Opfer bei tödlichem Autobahnunfall geklärt

21.05.2021, 10:07 Uhr | dpa

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 nahe Erfurt hat die Polizei die Identität des dabei ums Leben gekommenen Mannes ermittelt. Es handle sich um einen 22 Jahre alten Mann aus Polen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Unfall am Mittwochabend war ein Transporter zwischen den Anschlussstellen Neudietendorf und Kreuz Erfurt auf einen im Stau stehenden Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt, der Beifahrer eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei an.