30-Jähriger in Spezialklinik geflogen

Draht über Weg gespannt – Mopedfahrer schwer verletzt

03.06.2021, 10:06 Uhr | dpa

Der Rettungshubschrauber auf einem Sportplatz in der Nähe: Von hier wurde der Schwerverletzte in die Klinik geflogen. (Quelle: Feuerwehr Unterbreizbach)

Schlimmer Unfall auf einem Feldweg: Ein Mopedfahrer ist am Mittwochabend in Thüringen gegen einen über einen Feldweg gespannten Draht gefahren. Er hat sich dabei schwer am Hals verletzt.

Ein Draht, der über einen Weg im Wartburgkreis gespannt war, hat einen furchtbaren Verkehrsunfall verursacht. Mittwochabend fuhr ein Mopedfahrer über den öffentlichen Feldweg bei Unterbreizbach – und blieb mit dem Hals an dem Draht hängen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 30-Jährigen zunächst in das nächstgelegene Krankenhaus und dann in eine Spezialklinik nach Erfurt.



Die Polizei ermittelt derzeit wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittlungen könnten allerdings noch ausgeweitet werden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.