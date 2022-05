Aldi-Erben unterliegen im Discounter-Machtstreit vor Gericht

Die Erben des 2012 verstorbenen Aldi-GrĂŒndersohns Berthold Albrecht haben im Rechtsstreit um die Macht beim Discounter Aldi Nord eine weitere Niederlage erlitten. In einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss bestĂ€tigte der 3. Senat des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts, dass die aktuelle Besetzung des Vorstandes der "Jakobus-Stiftung" unrechtmĂ€ĂŸig sei und zwei der vier Posten im Stiftungsvorstand neu besetzt werden mĂŒssen. Dies wĂŒrde die Macht der Familie in dem wichtigen Gremium deutlich beschrĂ€nken.