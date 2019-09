LIVEDie Sport-Woche im Blog

KSC-Präsident bekommt Gegenkandidaten

30.09.2019, 12:56 Uhr | t-online.de

Der Sport in Karlsruhe ist extrem vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Stadt.

Der Karlsruher Simon Stützel ist beim Berlin-Marathon am Sonntag eine neue persönliche Bestzeit gelaufen. Der Unternehmer und Leistungssportler der LG Region Karlsruhe kam nach 2:16:09 Stunden ins Ziel. Damit schob er sich auf Platz drei der aktuellen deutschen Bestenliste des DLV.

Der amtierende Präsident des Karlsruher SC muss sich bei seiner angestrebten dritten Wiederwahl erstmals einem Gegenkandidaten stellen. Ingo Wellenreuther wird bei der Wahl am 12. Oktober von Martin Müller herausgefordert. Wer ist der Mann? Mehr dazu hier.

Alois Schwartz und Oliver Kreuzer: Der Trainer und der Sportdirektor des Karlsruher SC stehen auch mal auf dem Rasen. (Quelle: Zink/imago images)



Willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Karlsruhe. Hier halten wir Sie auch diese Woche wieder über alles auf dem Laufenden, was in Sachen Sport in Karlsruhe passiert.