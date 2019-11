LIVESport-Woche im Live-Blog

Arbeiten am neuen KSC-Stadion laufen nach Plan

05.11.2019, 08:55 Uhr | t-online.de

Der Sport in Karlsruhe ist sehr vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Stadt.

Gute Nachrichten für alle KSC-Fans: Die Arbeiten am neuen Stadion im Karlsruher Wildpark liegen voll im Plan. Und das, obwohl der KSC und die Stadt in Sachen Stadionbau weiter streiten. Den nächsten Meilenstein gibt es noch noch im Dezember: Der Totalunternehmer BAM startet dann mit dem eigentlichen Neubau.

19.05 Uhr: Bis morgen, Karlsruhe!



16.27 Uhr: KSC II mit großer sportlicher Geste



DAS ist Fair Play! Die zweite Mannschaft des KSC hat am Wochenende in der Kreisklasse C gegen Frankonia Karlsruhe einen sicheren Sieg freiwillig noch aus der Hand gegeben. Was war passiert? In der Nachspielzeit landete der Ball beim Stand von 0:0 im Frankonia-Tor. Eigentlich wäre das der erhoffte Siegtreffer für den KSC gewesen. Aber ein KSC-Spieler erklärte dem Schiri, dass er zuletzt am Ball war und nicht sein Gegenspieler. Der Unparteiische entschied daraufhin richtigerweise auf Abseits – und das Spiel endete 0:0. Es war nicht die einzige tolle Geste der Karlsruher Reserve an diesem Wochenende.

11.31 Uhr: Durchwachsenes Wochenende für KSC-Nachwuchs



Auch der Nachwuchs des KSC musste am Wochenende ran. Allerdings waren die Ergebnisse eher durchwachsen: Die U15 verlor 1:5 gegen den SC Freiburg, die U17 sowie die U19 mit 0:1 bzw. 0:9 (!) gegen Hoffenheim. Nur die U14 konnte ihr Spiel gegen den FC Astoria Walldorf mit 3:0 gewinnen. Kopf hoch, Jungs!

10.30 Uhr: Machbares Los für KSC im DFB-Pokal



Es hätte sicher schwierigere Lose für den Karlsruher SC gegeben als dieses: Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der KSC vor heimischer Kulisse auf den 1. FC Saarbrücken. Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Der Regionalligist schmiss zwar in der letzten Runde den 1. FC Köln aus dem Pokal. Trotzdem dürften die Karlsruher als Favorit in die Partie gehen, die am 4. oder 5. Februar gespielt wird. Alle weiteren Ansetzungen finden Sie hier...

9.44 Uhr: Knappe Derby-Niederlage für PSK Lions



Die Basketballer der PS Karlsruhe Lions haben gestern das Derby gegen die Wiha Panthers Schwenningen denkbar knapp mit 79:82 verloren. Top-Scorer der Löwen war Daniel Norl mit 18 Punkten. Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt es schon am kommenden Samstag: Dann sind die Lions zu Gast bei den Kirchheim Knights.

🔥🔥 LIONS MIT KRIMI AM SONNTAG💙 LÖWENRUDEL VERLIERT IM DERBY Die Karlsruher Korbjäger ziehen im heimischen... Gepostet von PS Karlsruhe LIONS Basketball am Sonntag, 3. November 2019

Montag, 9.12 Uhr: Guten Morgen – und willkommen im Karlsruhe-Sport-Blog!

