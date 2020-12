Traditionelle Botschaft

Rathauschef Mentrup zu Weihnachten – "Danke von ganzem Herzen"

24.12.2020, 13:36 Uhr | t-online

Auch Weihnachten wird in diesem Jahr von der Corona-Pandemie bestimmt. Karlsuher Rathauschef Frank Mentrup lobt in seiner Weihnachtsbotschaft die Bürger – und hat auch eine Mahnung parat.

Die Corona-Pandemie prägt auch das Weihnachtsfest in diesem Jahr. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup hat sich in dieser für viele schwierigen Zeit an die Bewohner der Stadt gewandt. t-online hat seine fünf wichtigsten Aussagen gesammelt.

1. Lob für Einsatz im Corona-Jahr

"Wir alle müssen uns auf eine neue Normalität einstellen und auch weiterhin mit Einschränkungen leben", schreibt Frank Mentrup. Er lobte das Verantwortungsbewusstsein und die Solidarität der Menschen. "Viele haben Aufgaben übernommen, die außerhalb ihrer normalen Tätigkeiten lagen und geholfen, wo immer Hilfe nötig war", so der Oberbürgermeister. "Ich sage von ganzem Herzen Danke".

2. Infektionszahlen bereiten Sorgen



Die aktuelle Corona-Lage in Karlsruhe bereitet Mentrup offenbar Sorgen. "Das Infektionsgeschehen ist kaum noch zu kontrollieren", sagt er und warnt: "Unser Gesundheitssystem stößt an seine Kapazitätsgrenzen". Deshalb fordert Mentrup: "Wir alle müssen jetzt noch entschlossener handeln".

3. Weihnachten im Lockdown



Wegen den steigenden Zahlen gilt bundesweit seit Mitte Dezember ein "harter Lockdown" mit vielen Einschränkungen, auch für private Treffen – auch zu Weihnachten gelten strenge Regeln. Der Rathauschef dazu: "Wir dürfen den Schutz unserer Lieben nicht aus dem Auge verlieren", mahnt Mentrup. "Es muss uns gelingen, Abstand zu halten und gleichzeitig die menschliche Nähe zu schaffen, die wir uns alle wünschen."

Frank Mentrup (SPD): Der Amtsinhaber hat die meisten Stimmen bei der OB-Wahl in Karlsruhe bekommen. (Quelle: dpa)



4. Die Oberbürgermeisterwahl



Seine Ansprache nutze Mentrup auch, um sich bei seinen Wählern zu bedanken. Diese hatten den Amtsinhaber Anfang Dezember für weitere acht Jahre ins Amt des Karlsruher Oberbürgermeisters gewählt. "Es beschert mir den Rückenwind, um die großen Herausforderungen erfolgreich angehen zu können", so Mentrup.

5. Ausblick auf das neue Jahr



Mentrup möchte Karlsruher ermutigen, sich ihren Optimismus zu bewahren. "Bleiben Sie gesund, bleiben Sie solidarisch, bleiben Sie zuversichtlich", so der Oberbürgermeister. Was die stadtpolitische Richtung betrifft, verwies Mentrup auf die Haushaltsberatungen vor wenigen Tagen. "Bei allen Unsicherheiten mit Blick auf die finanzielle Entwicklung in den kommenden Jahren", so Mentrup, seien "deutliche Akzente" auf Klimaschutz und Soziales gesetzt worden.