Teils in Kühltruhe versteckt

Zoll findet bei Autokontrolle fast 400.000 Euro in bar

12.03.2021, 10:13 Uhr | AFP

In einer Tiefkühltruhe verstecktes Bargeld: Der Autofahrer gab an, nicht der Besitzer der Geldes zu sein. (Quelle: Hauptzollamt Karlsruhe)

Karlsruher Zöllner haben bei einer Fahrzeugkontrolle große Mengen Bargeld entdeckt. Mehrere Hunderttausend Euro hatte der Mann in dem Auto versteckt – unter anderem in einer Kühltruhe.

Bei einer Kontrolle haben baden-württembergische Zöllner in einem Kleintransporter Bargeld im Wert von 400.000 Euro gefunden, das teils in einer Kühltruhe versteckt war. Wie das Hauptzollamt in Karlsruhe am Freitag mitteilte, nahmen sie das Fahrzeug mit türkischer Zulassung Anfang März auf einem Rastplatz an der Autobahn 61 unter die Lupe. Der 51-jährige Fahrer gab demnach an, auf dem Weg von Tschechien über Duisburg in die Türkei zu sein.

Unter einer Decke verstecktes Bargeld: Das Geld wurde beschlagnahmt. (Quelle: Hauptzollamt Karlsruhe )



Der Mann gab an, weder Drogen noch Waffen oder sonstige verbotene Gegenstände bei sich zu haben. In der Fahrerkabine fanden die Beamten aber 240.000 Euro Bargeld – lediglich abgedeckt mit einer Decke. Anschließend durchsuchten sie den Wagen weiter und fanden noch einmal 150.000 Euro in einer Kühltruhe unter Lebensmitteln versteckt. Das Geld unbekannter Herkunft wurde beschlagnahmt. Der Fahrer gab an, selbst nicht der Besitzer Bargelds zu sein.