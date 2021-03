Im Lockdown

Polizei löst Party in Tiefgarage auf

24.03.2021, 17:03 Uhr | t-online

Eine Tiefgarage (Symbolbild): In Karlsruhe haben Menschen während des Lockdowns in einer Tiefgarage gefeiert. (Quelle: Belga/imago images)

In Karlsruhe haben Polizeibeamte eine Party in einer Tiefgarage in Bahnhofsnähe aufgelöst. Alle Beteiligten werden wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung angezeigt.

In Karlsruhe ist eine Party in einer Tiefgarage aufgelöst worden. Das teilte die Polizei mit. Auf dem Parkdeck einer privaten Tiefgarage, die aber für Fußgänger jederzeit begehbar ist, fand am frühen Mittwochmorgen gegen 00.15 Uhr, eine größere Party statt, heißt es in der Mitteilung. Mehr als zehn Personen standen demnach im Kreis beieinander, in der Mitte waren diverse Getränke aufgebaut. Außerdem stand dort eine mobile Musikbox.

Die Mindestabstände wurden, auch aufgrund der Parksituation, wohl nicht eingehalten. Mund-Nasen-Bedeckungen waren zwar wohl vorhanden, wurden aber nicht getragen, so die Polizei. Bei den Feiernden handelte es sich ausschließlich um Erwachsene. Die Beamten lösten die Party auf und erteilten Platzverweise, alle Beteiligten werden angezeigt.