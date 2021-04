Großeinsatz der Polizei

Schwerer Motorradunfall – 21-Jähriger tot

25.04.2021, 12:22 Uhr | t-online

Im Landkreis Karlsruhe ist es zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Der 21-jährige Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort. Die Fahrerin des Pkws erlitt Brandverletzungen.

Nach einem schweren Motorradunfall im Landkreis Karlsruhe ist ein 21-Jähriger noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer am Samstagnachmittag mit einem Pkw kollidiert. Dabei hätten sich die beiden Fahrzeuge verhakt und seien anschließend in Brand geraten, hieß es weiter.

Die 25 Jahre alte Fahrerin des Pkws erlitt Brandverletzungen und wurde von einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Im Auto saßen auch ihr Lebensgefährte sowie die fünf und sechs Jahre alten Söhne. Während der Fünfjährige unverletzt blieb, wurden auch sein sechsjähriger Bruder und der Partner der Fahrerin mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei war mit elf Einsatzwagen vor Ort. Am Einsatz beteiligt waren auch drei Rettungswagen, ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber, drei Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Forst, eine Notfallseelsorgerin sowie die Notfallhilfe. Der Unfallort musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren.