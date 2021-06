Karlsruhe

Karlsruher SC: Start vor 500 Zuschauern in die Vorbereitung

20.06.2021, 13:45 Uhr | dpa

Vor rund zugelassenen 500 Zuschauern hat der Karlsruher SC am Sonntag seine Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Trainer Christian Eichner standen in der ersten Übungseinheit im Karlsruher Wildpark neben den vier Torhütern noch 23 Feldspieler zur Verfügung. Darunter waren auch die drei Neuzugänge Fabian Kaufmann (Eintracht Braunschweig), Leon Jensen (FSV Zwickau) und Lucas Cueto (Viktoria Köln).

Ebenfalls zu seinem ersten Training als fest verpflichteter Karlsruher meldete sich Philip Heise, der bislang nur von Norwich City ausgeliehen war.

Zum Stand der Dinge bei Karlsruhes umworbenen Top-Stürmer Philipp Hofman (Vertrag bis 2022) konnte Eichner keine Informationen geben. "Ich habe aber klar hinterlegt, dass ich eine solche Geschichte wie letztes Jahr nicht mehr haben möchte", erklärte er mit Blick auf den damaligen Saisonauftakt in Hannover. Da hatte sich Hofmann aufgrund von Wechselangeboten mental nicht in der Lage gesehen aufzulaufen.

In Marvin Pourier, zuletzt an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, tummelte sich auch ein altbekanntes Gesicht auf dem Karlsruher Trainingsplatz. In den Planungen des KSC spielt der 30-Jährige aber laut Eichner auch weiterhin keine Rolle.

Die Badener suchen noch nach einem Ersatz für Stürmer Babacar Gueye und Innenverteidiger Kevin Wimmer. "Aber wir wären auch so bereit, morgen eine sehr ordentliche Zweitligamannschaft aufs Parkett zu bringen", sagte Eichner. Nachwuchstalent David Trivunic allerdings wird den Club in Richtung des Oberligisten FC Nöttingen verlassen. Das gab der Verein nach dem Auftakttraining bekannt.