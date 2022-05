Landtagspräsidentin Aras und Badener wollen sich aussöhnen

Einen Tag nach der gro├čen Jubil├Ąumsveranstaltung des Landtags zum 70. Geburtstag des Landes Baden-W├╝rttemberg gibt es ein Auss├Âhnungsgespr├Ąch mit Badenern. Landtagspr├Ąsidentin Muhterem Aras (Gr├╝ne) trifft an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) im Karlsruher Rathaus Vertreter der Landesvereinigung Baden in Europa. F├╝r ├ärger hatte eine Stuttgarter Veranstaltung zum Landesjubil├Ąum gesorgt. Die Podiumsdiskussion unter dem Motto "Wer wir sind! Wer sind wir?" war ohne badische Beteiligung organisiert worden. Peter Koehler, der neue Vorsitzende der Baden-Vereinigung geht offen in das Gespr├Ąch und hofft, dass badische Belange k├╝nftig besser ber├╝cksichtigt werden.