Entscheidung über Bettensteuern für Hotelgäste am 17. Mai

Das Bundesverfassungsgericht ver├Âffentlicht am kommenden Dienstag (17. Mai) seine Entscheidung ├╝ber die umstrittenen kommunalen Bettensteuern f├╝r ├ťbernachtungen. Das k├╝ndigte das h├Âchste deutsche Gericht in Karlsruhe am Mittwoch auf seiner Internetseite an. Die Verfassungsklagen mehrerer Hoteliers richten sich gegen die Steuern in Hamburg, Bremen, Bremerhaven und Freiburg. Aber auch andere St├Ądte bitten G├Ąste zur Kasse. (Az. 1 BvR 2868/15 u.a.)