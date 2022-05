ÖRK wehrt sich gegen Antisemitismus-Vorwurf

Vor der Vollversammlung des ├ľkumenischen Rates der Kirchen (├ľRK) in Karlsruhe wehrt sich das Gremium gegen Vorw├╝rfe des Antisemitismus. Regelm├Ą├čig habe der ├ľRK den Staat Israel unterst├╝tzt, ein Ende der Gewalt, die Ablehnung aller Formen des Antisemitismus, ein Ende der illegalen Siedlungen in den besetzten pal├Ąstinensischen Gebieten und eine verhandelte Zweistaatenl├Âsung f├╝r den dortigen Konflikt gefordert, sagte der Generalsekret├Ąr, Pfarrer Ioan Sauca, am Montag. Er reagierte damit auf Medienberichte, nach denen eine Initiative "Gegen jeden Antisemitismus. Gegen Judenfeindschaft im ├ľkumenischen Rat der Kirche" entsprechende Vorw├╝rfe erhoben hat.