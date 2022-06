Aktualisiert am 24.06.2022 - 09:29 Uhr

Aktualisiert am 24.06.2022 - 09:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rostocker OB Madsen soll Minister in Kiel werden

Der Rostocker Oberb├╝rgermeister Claus Ruhe Madsen soll Wirtschaftsminister in der k├╝nftigen schwarz-gr├╝nen Landesregierung in Schleswig-Holstein werden. Eine offizielle Best├Ątigung daf├╝r gab es bisher nicht.

CDU-Landeschef und Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther will am kommenden Montag auf einem Parteitag in Neum├╝nster seine Kandidaten f├╝r noch offene Minister├Ąmter offiziell bekannt geben. Auch die Minister f├╝r Landwirtschaft sowie Justiz/Gesundheit sind noch nicht benannt.