Ausgelaufener Stoff

Zwei Verletzte bei Gefahrgutunfall mit Säure

17.10.2019, 22:28 Uhr | t-online.de

In einem Gewerbegebiet in Kiel-Hassledieksdamm hat es Donnerstagvormittag einen Alarm gegeben. Giftige Säure war im Gewerbegebiet ausgelaufen.

Warnmeldung für die Bewohner in Hasseldieksdamm in Kiel: Auf dem Gewerbegebiet in der Alten Weide hat es am Donnerstag einen Unfall mit Gefahrengut gegeben, bei dem gefährliche Flüssigkeit ausgetreten ist. Gegen 11.30 wurde der Alarm ausgelöst. Laut Feuerwehr Kiel handelt es sich bei dem aufgelaufenen Stoff um Salpetersäure. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Da sich der Stoff schnell verflüchtigt und gefährlich ist, wurden Anwohner angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Erst gegen 20 Uhr am Abend gab es Entwarnung.







Die Feuerwehr hatte zuvor ein extra Bindemittel angefordert, um die 700 Liter ausgelaufener Säure zu beseitigen. Laut Angaben der Einsatzkräfte sollen bei dem Unfall zwei Menschen verletzt worden sein, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden.