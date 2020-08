Nächtliche Brandstiftung

Feuer an Kieler Schule wohl absichtlich gelegt

20.08.2020, 07:33 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße (Symbolbild): In Kiel-Emschenhagen hat ein Teil einer Schule gebrannt. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

An einer Kieler Schule ist ein Feuer ausgebrochen. Es ist ein massiver Schaden angerichtet worden – und die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen zu einem Brand an einer Schule in Kiel-Elmschenhagen ausgerückt. Das Feuer habe sich von einem Schuppen schnell auf ein Nebengebäude der Schule ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Beide Gebäude seien dadurch stark beschädigt worden.

Wie die "Kieler Nachrichten" berichten, soll ein Anrufer gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert haben. An einem Nebengebäude der Lilli-Martius-Schule hätten Einsatzkräfte dann dem brennenden Materialunterstand entdeckt. Mit zwei C-Rohren und insgesamt drei Trupps hat die Feuerwehr die Flammen jedoch in Zaum gehalten: Ein Übergreifen aufs Hauptgebäude konnte verhindert werden.

Die Ermittler gingen von Brandstiftung aus. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die betroffenen Gebäude wurden zunächst beschlagnahmt. Ob der Unterricht an der Schule stattfinden kann, war noch unklar.